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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوزراء: أفكار جديدة لدعم جهود تطوير صناعة الدواء

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، مع رئيس هيئة الدواء.

وقال المستشار محمد الحمصاني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة “الحياة”، إنه تم استعراض ومتابعة الجهود خلال الفترة الماضية، فضلا عن دعم الجهود لتوطين الصناعة وتوفير الدواء المصري الفاعل والجيد للمواطن.

وأضاف أن الاجتماع شهد أفكارا يمكن العمل عليها سواء فيما يتعلق بملف الغش في الدواء، وفي مجال تطوير الدواء المصري لكي يتواكب مع المعايير الدولية، فضلا عن مواجهة أي نقص في مجال الدواء والمنافسة في الأسواق الخارجية.

وعن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، مع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، قال إن "الاجتماع يأتي فى إطار حرص الدولة على متابعة وضبط أسعار السلع والأسواق".
 

الوزراء مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس هيئة الدواء الدواء المصري

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