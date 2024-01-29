إصابة شخص سقط من قطار في منيا القمح بالشرقية

أصيب شخص بإشتباه ما بعد الإرتجاج إثر سقوطه من قطار بمحطة منيا القمح وتم نقل المصاب الي مستشفي منيا القمح وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة .

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مستشفي منيا القمح بإستقبال "محمد ع ع" 49 سنة مقيم ابو عامر دائرة مركز الزقازيق مصاب بإشتباه ما بعد الإرتجاج وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابته إثر سقوطه من قطار بمحطة منيا القمح وتم نقل المصاب الي مستشفي منيا القمح وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة .