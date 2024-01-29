علاء نبيل: روي فيتوريا مدرب متواضع فنيا والمنتخب ضحك على الشعب المصري

علق علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق علي خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الإفريقية بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام نظيره الكونغو في دور الستة عشر للبطولة.

وقال علاء نبيل خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : " إعداد منتخب مصر قبل بطولة الأمم الأفريقية كان سيئا بمعني الكلمة وضحك علي الشعب المصري".

وتابع:" راتب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب شيء يفوق الوصف وغير معقول، وهو بالفعل مدير فني متواضع فنيا ولم يفد المنتخب".

وأضاف:" اختيار الأسماء عليه علامات استفهام، والشعب المصري حزين لما حدث وفي حالة غضب شديدة بسبب أداء المنتخب مع روي فيتوريا".