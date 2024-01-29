عرض فيلم كاملة على نتفلكيس 22 فبراير

أعلنت منصة نتفلكيس عن عرض فيلم كاملة خلال الفترة القادمة، بعد مشاركته في عدد من المهرجانات المصرية والدولية.

ومن المقرر عرض فيلم كاملة يوم 22 فبراير القادم علي منصة نتفلكيس ، حيث يناقش العمل عددا من القضايا الاجتماعية .

فيلم “كاملة” يتطرق إلى عدد من القضايا المجتمعية المهمة التي تواجه المرأة مثل التحرش والختان وهو من بطولة إنجي المقدم، سلوي عثمان ، ميار الغيطي، فراس سعيد، لطفي لبيب تأليف محمد عبد القادر وإخراج جون إكرام.

وقالت إنجي المقدم بطلة العمل انها كانت متحمسة جدا للفيلم وللقضايا التي يناقشها منذ قراءة السيناريو وهي تتخيل تفاصيل الشخصية وتعيش مع المواقف التي تمر بها.



وأضافت: “تلقيت ردود فعل قوية على العمل بعد عرضة في مهرجان البحر الأحمر ومهرجان أسوان، وهذا اسعدني كثيرا لاننا بذلنا مجهود كبير في الفيلم د، وكان مهم بالنسبة لنا ان نسلط الضوء على القضايا الحساسة”.