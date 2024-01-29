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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وليد كمال: برنامج "حكايات سيناوية" من أهم فعاليات معرض الكتاب المخصصة للأطفال

السيناريست وليد كمال
السيناريست وليد كمال

قال السيناريست وليد كمال مدير الإعلام بالمركز القومي لثقافة الطفل، إن كتابات الأطفال من أصعب الكتابات وأمتعها، موضحًا: "عندما ننظم ورشة حكي مع الأطفال وتصلهم المعلومة ويكونوا سعداءً بها ونسألهم عما استوعبوه يكون ذلك شيئا رائعا"، مشددًا على أن الأطفال لا يحبون الوعظ المباشر، ولكن يجب إيصال المعلومات إليهم بشكل غير مباشر.

وأضاف "كمال"، خلال حواره على القناة الأولى والفضائية المصرية: "أكتب للأطفال، وكان يعقوب الشاروني  يقول إنه كان يقرأ كتبه وإصداراته للأطفال قبل الطباعة لأنهم جمهوره حتى يرصد رد فعل الأطفال، لأنهم جمهوره الأساسي".

وتابع مدير الإعلام بالمركز القومي لثقافة الطفل: "نقدم برامج كثيرة للأطفال في المعرض مثل برنامج حكايات سيناوية وهو من أهم البرامج حيث نقدم حكايات من قلب سيناء من خلال باحثين وكتاب متخصصين، وبالأمس عقدنا ورشة للأطفال من أجل رسم الزي السيناوي، لأن سيناء جزء من أرضنا ووطننا، وبالتالي يجب أن نربط الأطفال بهويتنا ووطننا وذلك بشكل فني، وبالفعل، زارنا أطفال من سيناء والمحافظات الحدودية في الدورة السابقة، وننتظرهم هذا العام في إطار العدالة الثقافية".
 

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