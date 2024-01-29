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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأونروا تستغيث: لن نتمكن من مواصلة أنشطتنا بغزة ابتداء من شهر مارس

صدى البلد

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الإثنين، أنها لن تكون قادرة على مواصلة أنشطتها الإنسانية في قطاع غزة ابتداء من شهر مارس إذا استمر التأخير في تمويلها.

وحتى الآن، قامت 11 دولة بتعليق تمويلها للأونروا بسبب مزاعم تورط موظفيها في هجوم 7 أكتوبر، وهي الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وسويسرا وكندا وهولندا وبريطانيا العظمى وإيطاليا وأستراليا والنمسا وإيطاليا فنلندا.

وعلقت الممكلة العربية السعودية، اليوم الإثنين، على تطورات الوضع بشأن وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين "الأونروا"، قائلة إنها تتابع عن كثب التداعيات الدولية حيال عدد من موظفيها.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، شددت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، على أهمية تعزيز إجراءات المراجعة والتحقيق في تلك الادعاءات، خاصة في ظل ما يقدمه العاملون في وكالة "الأونروا" من تضحيات إنسانية تسببت في مقتل العديد منهم وإصابة آخرين، جراء القصف الإسرائيلي على دور الإغاثة في قطاع غزة ومحيطها.

وأضافت الخارجية السعودية أنه على كافة الداعمين لـ "الأونروا" النظر إلى دورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر، مؤكدة أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها لتوفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين وتخفيف معاناتهم.

وأعربت المملكة السعودية عن قلقها بشان تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر جرّاء انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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