الفلوس أهم حاجة .. منشور مثير من خالد الغندور عن فيتوريا

علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق علي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتب الغندور :" فيتوريا أهم حاجه عنده الفلوس وعمره ماهيحس بالمصريين 👌👏و أبو جبل "ماكنش مركز بسبب نشر خبر انتقاله للأهلي" .





ودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا من دور ثمن النهائي بعد خسارته أمام كونغو الديمقراطية بركلات الترجيح فيمفاجأة صادمة لجماهير الكرة المصرية.

وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الايجابى 1 / 1 بين منتخبى مصر والكونغو الديموقراطية، قبل أن يلجأالمنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية.