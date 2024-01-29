عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طريق بلندن يغرق بالنفايات منذ 20 عامًا دون اهتمام من السلطات.. تفاصيل

صدى البلد

وصف سائق شاحنة طريقًا في إريث جنوب شرق لندن بأنها "ساحة قمامة مجانية" بعد معاناته مع تكدس القمامة عليها لأكثر من 20 عامًا.

 

 وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، يضطر كيفن ريتشاردز لاستخدام هذا الطريق المسدود يوميًا للوصول إلى منطقة صناعية، ويقول إن القيادة عبر بحر النفايات ليلاً ألحقت أضرارًا بسيارته بتكلفة 500 جنيه إسترليني.

 

يشكو ريتشاردز من أن المجلس المحلي والنائب المحلي ووكالة البيئة لا يهتمون على الرغم من كثرة الشكاوى، لأن طريق Wallhouse، الذي يؤدي إلى منتزه Darent الصناعي، يقع "بعيدًا عن الأنظار".

 

يقول سائق الشاحنة إن الطريق غير المضاء كان نقطة ساخنة للمتخلصين من القمام منذ أن انتقل إلى المنطقة في مطلع الألفية، لكن المشكلة تفاقمت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

تنتشر على طول الطريق أكوام من الأثاث والثلاجات والإطارات والمخلفات المنزلية والصناعية، مما يجعل المنطقة ملاذًا للقوارض والطيور البرية.

 

يقول ريتشاردز: "خلال الليل، يتم التخلص من القمام في منتصف الطريق، لقد ألحقت ضررًا بالصدام الأمامي لحافلتي الصغيرة ذات ليلة، والتي تكلفني 500 جنيه إسترليني لإصلاحها".

 

أثارت حالة طريق Wallhouse غضب السكان المحليين الذين طالبوا السلطات باتخاذ إجراءات عاجلة لحل المشكلة ومعاقبة المتسببين.

 ويأمل ريتشاردز وغيره من مستخدمي الطريق أن تحظى قضيتهم بالاهتمام اللازم بعد انتشار قصتهم في وسائل الإعلام.

لندن القمامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

1000 جنيه كاملة|آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

بعد ارتفاع الأعلاف| تحرك عاجل في أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو بكام؟

موضوعات متعلقة

"المعلم" يتحدى سجنا شديد الحراسة.. تاجر مخدرات مكسيكي يمنح الحماية من التعذيب

قصة عم ميسو.. ليس بمتسول وضحى من أجل زوجته

قرد يثير الفوضى بعد هروبه من محمية الحياة البرية في اسكتلندا

"أيقونة البحار".. أكبر سفينة سياحية في العالم تبدأ رحلتها الأولى

"مشاهد مقززة" وراء الكواليس.. مطعم صيني يغلق أبوابه بسبب قذارته

تعديلات بالجملة في جسدها.. امرأة مكسيكية تتحول لـ مصاصة دمـ.ـاء

انطلقت من تركيا.. هبوط اضطراري لطائرة ركاب بسبب صرخات استغاثة من حجرة الأمتعة

ترقص بدون ملابس.. فيديو بتقنية "ديب فيك" لمطربة شهيرة يشعل تيليجرام

ترشيحاتنا

مصحوبة بأمطار غزيرة.. موجة غير مستقرة تضرب البلاد غدا| الطقس

شاهد| سرايا القدس تستهدف تجمع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السودانية

بعد قليل.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول

CNN تكشف مصير الجنود الأمريكيين الـ8 المصابين جراء استهداف قاعدتهم في الأردن

ما حكم أخذ قرض من البنك لشراء سيارة؟ دار الإفتاء ترد

وزير الخارجية الإسرائيلي يرفض مقابلة مدير الأونروا ويطالبه بالاستقالة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتحة فوق الركبة.. شمس الكويتية تستعرض بإطلالة مثيرة للجدل من جديد

فستان قصير.. جنات تثير الجدل في آخر ظهور لها بالسوشيال ميديا

ضيق وقصير جدا .. نانسي عجرم بإطلالة جريئة مثيرة للجدل | شاهد

قشر هذه الفاكهة يحميك من أخطر الأمراض.. القلب والسرطان أبرزها

فيديو

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

موعد زيادة الأجور بقيمة 500 جنيه لـ35 مليون موظف.. فيديو

العواصف قادمة.. منخفض جوي وأمطار وبرودة .. فيديو

رافقة 13 عاما.. شاب يرفض دفن كلبه ويحنطه حتى لا يفقده إلى الأبد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

اﻟﻤﺰﻳﺪ