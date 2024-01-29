طريق بلندن يغرق بالنفايات منذ 20 عامًا دون اهتمام من السلطات.. تفاصيل

وصف سائق شاحنة طريقًا في إريث جنوب شرق لندن بأنها "ساحة قمامة مجانية" بعد معاناته مع تكدس القمامة عليها لأكثر من 20 عامًا.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، يضطر كيفن ريتشاردز لاستخدام هذا الطريق المسدود يوميًا للوصول إلى منطقة صناعية، ويقول إن القيادة عبر بحر النفايات ليلاً ألحقت أضرارًا بسيارته بتكلفة 500 جنيه إسترليني.

يشكو ريتشاردز من أن المجلس المحلي والنائب المحلي ووكالة البيئة لا يهتمون على الرغم من كثرة الشكاوى، لأن طريق Wallhouse، الذي يؤدي إلى منتزه Darent الصناعي، يقع "بعيدًا عن الأنظار".

يقول سائق الشاحنة إن الطريق غير المضاء كان نقطة ساخنة للمتخلصين من القمام منذ أن انتقل إلى المنطقة في مطلع الألفية، لكن المشكلة تفاقمت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

تنتشر على طول الطريق أكوام من الأثاث والثلاجات والإطارات والمخلفات المنزلية والصناعية، مما يجعل المنطقة ملاذًا للقوارض والطيور البرية.

يقول ريتشاردز: "خلال الليل، يتم التخلص من القمام في منتصف الطريق، لقد ألحقت ضررًا بالصدام الأمامي لحافلتي الصغيرة ذات ليلة، والتي تكلفني 500 جنيه إسترليني لإصلاحها".

أثارت حالة طريق Wallhouse غضب السكان المحليين الذين طالبوا السلطات باتخاذ إجراءات عاجلة لحل المشكلة ومعاقبة المتسببين.

ويأمل ريتشاردز وغيره من مستخدمي الطريق أن تحظى قضيتهم بالاهتمام اللازم بعد انتشار قصتهم في وسائل الإعلام.