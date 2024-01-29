إسرائيليون يتظاهرون أمام الكنيست للمطالبة بالإفراج عن الأسرى لدى حركة حماس

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، تظاهر إسرائيليين اليوم الاثنين أمام مقر الكنيست في مدينة القدس للمطالبة بالإفراج عن الأسرى لدى حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وشن زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لابيد، مساء اليوم الإثنين، هجوما حادا على حزب الليكود الحاكم في إسرائيل وزعيمه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بسبب مؤتمر عودة الاستيطان إلى غزة الذي نظمة مستوطنون وحضره وزراء من الحزب وأعضاء كنيست.

أبقى في السلطة

وقال لابيد إن صمت نتنياهو أمس على حضور وزراء للمؤتمر قال شيئا واحدا بصوت عال: "فلتحترق البلاد، الشيء الرئيسي هو أن أبقى في السلطة".