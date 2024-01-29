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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جريمة متكاملة لاتحاد الكرة .. ناقد رياضي يفتح النار علي فيتوريا

صدى البلد

انتقد الناقد الرياضي شادي عيسي مدرب منتخب مصر فيتوريا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شادي عيسي:  بقاء فيتوريا مديرا فنيا للمنتخب جريمة متكاملة .. يتحمل مسؤوليتها اتحاد الكرة.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على منتخب مصر 8-7 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي 1-1، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

 

ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية منتخب غينيا في الدور ربع النهائي.

 

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتجه المنتخبان لركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الإضافية، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

 

فيتوريا مصر مصر و الكونغو تاهل الكونغو

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