لقطة تاريخية.. تصوير قرش أبيض حديث الولادة في بيئته الطبيعية لأول مرة

نجح فريق من الباحثين في الحصول على لقطة تاريخية.. بتصوير قرش أبيض كبير حديث الولادة، لأول مرة على الإطلاق، في بيئته الطبيعية قبالة سواحل كاليفورنيا.

وأشارت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، إلى أنه على الرغم من مشاهدة الباحثين صغار القروش بعد فترة ولادتهم، وحتى العثور عليهم داخل أمهاتهم النافقة، إلا أنه لم يسبق للعلماء رؤية قرش أبيض كبير قريبًا جدًا من لحظة ولادته.

ووفقاً لتقرير صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، يعتقد فريق الباحثين أن عمر القرش الصغير قد لا يتجاوز ساعات قليلة عند التقاط صورته.

ومن المتوقع ان يفتح هذا الاكتشاف النادر، الباب أمام فهم أفضل لمواقع ولادة القروش البيضاء الكبيرة، التي ظلت لغزًا يحير العلماء لسنوات طويلة.

كان مخرج الحياة البرية كارولس جاونا والطالب فيليب ستيرنز يبحثان عن القروش في 9 يوليو 2023 في سانتا باربرا، كاليفورنيا، عندما لاحظا شيئًا غريبًا عبر كاميرا طائرتهم المسيرة ، مضيفا “ لقد كان قرشًا أبيضًا صغيرًا، لكنه بدا مختلفًا عن أي شيء شاهدوه من قبل”.

وقال ان القروش البيضاء الكبيرة، تمتاز بأنها أكبر مفترسات القروش في العالم، بلونها الرمادي في الأعلى والأبيض في الأسفل، لكن هذا القرش الصغير كان طوله حوالي خمسة أقدام وكان أبيض اللون بالكامل.

وتثير هذه اللقطة إمكانية إجراء بحوث قيمة حول سلوك الولادة والنمو المبكر للقروش البيضاء الكبيرة، وهو أمر مهم لحماية هذا النوع المهدد بالانقراض.

ويخطط العلماء لتحليل الصور ومواصلة البحث عن مؤشرات أخرى لمناطق ولادة القروش البيضاء الكبيرة.

ويُعد التقاط صورة لأول قرش أبيض كبير حديث الولادة إنجازًا علميًا رائعًا يلقي الضوء على أسرار عالم المحيطات، ومن المؤكد أن هذا الاكتشاف سيحظى باهتمام كبير من الباحثين والجمهور العام على حد سواء.