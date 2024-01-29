100 مليون جنيه غرامة.. عقوبة رادعة لمالك صيدليات شهيرة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة غيابيا، حكمها بالسجن للمتهم أحمد عاطف فكري النجار مالك صيدليتي ألفا ورشدي، 15 سنة وتغريمه بدفع مبلغ 100 مليون جنيه، بتهمة الكسب غير المشروع.

الكسب غير المشروع

وكشف أمر الإحالة الصادر من جهاز الكسب غير المشروع أن مالك صيدليات ألفا ورشدي الشهيرة تحصل عن طريق الكسب غير المشروع ما يقرب من 50 مليون جنيه.

وأوضح أمر الإحالة الصادر من الكسب غير المشروع أن المتهم من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع بصفته رئيس مجلس ادارة مجموعة صيدليات الفا ورشدي ومن الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 المنسوخ بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل.