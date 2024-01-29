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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبد المعز: المؤمن دائما متفائل بأقدار الله

التسبيح
التسبيح

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن تحقيق النصر وصلاح الأحوال وراحة البال مهمة الله عز وجل، موضحا أن تحقيق هذا الأمور بسطها الله في القرآن الكريم بمعادلة سهلة وبسيطة في قوله: "إِنَّ اللَّـهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَومٍ حَتّى يُغَيِّروا ما بِأَنفُسِهِم".

وأضاف رمضان عبد المعز، في برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي أم سي، اليوم الاثنين، أننا علينا أن نصلح أنفسنا ونجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى والثقة فيه ونحقق الصلح مع الله، قائلا: "إذا أصلح الانسان ما بينه وبين ربنا أصلح له كل شيء في مجتمع يموج بالتغيرات".

وتابع: "لا أحد ينير الطريق للإنسان إلا الله، وعلينا أن نستمد النور اللي ينور حياتنا من ربنا"، موضحا أن أهم أسباب الابتلاءات أن العبد يقرب من الله ويلجأ إليه بينما المؤمن دائما متفاءل بقدر الله ويعلم أن امر الله وأقداره كلها خير.

رمضان عبد المعز المؤمن الابتلاءات

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