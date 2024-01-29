الدقهلية .. إصابة عمال بطلقات خرطوش بورشة كاوتش بالمنصورة

أصيب شخصان بطلقات خرطوش فى مشاجرة داخل ورشة كاوتش بمنطقة قولونجيل بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وتم نقلهم لمستشفى المنصورة التخصصى لتلقى العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من قسم شرطة ثان المنصورة بوقوع مشاجره وإطلاق نار داخل ورشة كاوتش بمنطقة قولونجيل بجوار الرقابة الإدارية.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة شخصين بطلقات خرطوش بالصدر خلال مشاجره داخل ورشة كاوتش .

تم نقلهم إلى مستشفى العام التخصصى لتلقى العلاج اللازم.

جار تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاخطار العامة لمباشرة التحقيقات.