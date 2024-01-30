عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لابد من محاسبة الجميع.. ناقد رياضي: المسئول عن خروج المنتخب هو اتحاد الكرة

محسن لملوم
محسن لملوم

علق محسن لملوم، الناقد الرياضي بالأهرام الرياضي، على خروج المنتخب مصري لكرة القدم من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد خسارته بركلات الجزاء الترجيحية أمام منتخب الكونغو.

txt

وليد عبداللطيف: فيتوريا لو استكمل عقده مع المنتخب لن نصل لكأس العالم

txt

نجم المنتخب السابق: فيتوريا فاقد المصداقية ومعندوش عدالة.. فيديو

وقال محسن لملوم، الناقد الرياضي بالأهرام الرياضي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تحاد الكرة روج إلى عدم وجود لاعبين على قدر الثقة، ولكن اتحاد الكرة هو الضعيف".

وأضاف محسن لملوم، الناقد الرياضي بالأهرام الرياضي،: "المسئول في هذه الواقعة هو اتحاد الكرة فقط لا غير، ولابد من محاسبة الجميع".


ورشح الناقد الرياضي محسن لملوم، التعاقد مع مدير فني مصري حال رحيل البرتغالي روي فيتوريا، قائلًا: يجب عدم التعامل مع المدربين المصريين مثلما حدث مع إيهاب جلال لأنه اتظلم كثيرا نتيجة عدم وقوف البعض بجانبه.
 

المنتخب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

مفاجأة .. الأهلي يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

أحمد حسن يكشف عن صفقة سوبر للأهلي

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

فنانة شهيرة تهاجم زوجها: مبيصرفش على ابنه ولا بيسأل عليه

الشناوي كلمة السر.. ناقد رياضي يكشف أسباب تراجع الأهلي عن ضم أبو جبل

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

ترشيحاتنا

وظائف جديدة في انتظارك .. الإعلان غدًا

أخبار التكنولوجيا| شاومي Xiaomi ترفع أسعار بعض هواتفها الذكية بنحو 12%.. ريلمي تطلق رسميا Realme 12 Pro

السجن والغرامة.. القضاء يحسم مصير الفنانة نسرين طافش

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

500 ألف جنيه.. مفاجأة لـ تجار الذهب | ما القصة

درجة التجميد.. لماذا طالبت هيئة الأرصاد بمتابعة نشراتها الجوية بشكل مستمر؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درجة التجميد.. لماذا طالبت هيئة الأرصاد بمتابعة نشراتها الجوية بشكل مستمر؟

توقعات شهر فبراير 2024.. خبير أبراج يكشف مفاجآت لهؤلاء

مداهمة لشرطة وهمية.. مقلب من رئيس شركة بالهند في الموظفين| ماذا حدث؟

لن تصدق ماذا فعل تطبيق الخرائط GPS في سائق سيارة؟

فيديو

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ