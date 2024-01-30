لابد من محاسبة الجميع.. ناقد رياضي: المسئول عن خروج المنتخب هو اتحاد الكرة

علق محسن لملوم، الناقد الرياضي بالأهرام الرياضي، على خروج المنتخب مصري لكرة القدم من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد خسارته بركلات الجزاء الترجيحية أمام منتخب الكونغو.

وقال محسن لملوم، الناقد الرياضي بالأهرام الرياضي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تحاد الكرة روج إلى عدم وجود لاعبين على قدر الثقة، ولكن اتحاد الكرة هو الضعيف".

وأضاف محسن لملوم، الناقد الرياضي بالأهرام الرياضي،: "المسئول في هذه الواقعة هو اتحاد الكرة فقط لا غير، ولابد من محاسبة الجميع".



ورشح الناقد الرياضي محسن لملوم، التعاقد مع مدير فني مصري حال رحيل البرتغالي روي فيتوريا، قائلًا: يجب عدم التعامل مع المدربين المصريين مثلما حدث مع إيهاب جلال لأنه اتظلم كثيرا نتيجة عدم وقوف البعض بجانبه.

