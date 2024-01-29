نجم المنتخب السابق: فيتوريا فاقد المصداقية ومعندوش عدالة.. فيديو

قال أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني فاقد المصداقية وليس لديه عدالة.

وأضاف أبو مسلم، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نتائج منتخب مصر كانت متوقعة"، لافتا: "اختيارات روي فيتوريا لم تكن موفقة منذ البداية".

وأشار نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق: "محمود حمادة ليس له أي بصمة في الدوري المصري ومع ذلك اختاره روي فيتوريا"، موضحا: "أحمد فتوح لاعب الزمالك لم يقدم ناتجا مع المنتخب المصري".

