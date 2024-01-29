رحيل فيتوريا| غضب مصري عقب الخروج الإفريقي.. وشرط جزائي يعيق فسخ عقد مدرب المنتخب

مدرب منتخب مصر.. عقب خروج منتخب مصر من بطولة كأس أمم أفريقيا، وجهت الجماهير المصرية انتقادات لاذعة إلى الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر، وذلك عقب تعادل المنتخب مع الكونغو الديمقراطية والخسارة في ركلات الترجيح، والذي أدى لتوديع المنتخب للبطولة.

وتكاثرت التساؤلات من قبل الجماهير المصرية، حول مستقبل منتخب مصر عقب الخروج من بطولة أمم أفريقيا، ووجهوا الانتقادات الحادة للبرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، كما أنهم طالبوا برحيله.

عقد روي فيتوريا

ووفقا لعقد البرتغالي روي فيتوريا مع اتحاد الكرة المصري، فإنه ينص علي أنه في حالة تم فسخ العقد من قبل الاتحاد المصري يحصل المدرب علي شرط جزائي يقدر بـ 3 أشهر، وهو ما يعادل حوالي 600 ألف دولار.

ووفقًا لما أعلنه اتحاد الكرة في وقت سابق، فإن اتحاد الكرة يحق له فسخ التعاقد دون دفع الشرط الجزائي للمدرب روي فيتوريا، في حالة واحدة وهي الإخفاق في التأهل لكأس العالم، حيث أن الشرط الوحيد لاستمرار تعاقد المدرب مع الفراعنة هو التأهل للمونديال.