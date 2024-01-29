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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

صدى البلد

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على خسارة مصر أمس، أمام الكونغو والخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال وزير الشباب والرياضة، في تصريحات لـ “صدى البلد”، "أنا زي كل المصريين مش مبسوط وحزين طبعا، ولازم يكون فيه حلول من جانب اتحاد الكرة".

وبسؤاله عن رحيل المدرب البرتغالي، أجاب وزير الرياضة، “مقدرش أقول حاجة زي دي دلوقتي، ولكن منتخبنا كويس، ولازم نشوف حلول عشان عندنا كأس أمم أفريقية 2025 وكأس عالم 2026”.

وكان منتخب مصر، دع بطولة كأس أمم أفريقيا من دور ثمن النهائي بعد خسارته أمام كونغو الديمقراطية بركلات الترجيح فيمفاجأة صادمة لجماهير الكرة المصرية.

وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الايجابى 1 / 1 بين منتخبى مصر والكونغو الديموقراطية، قبل أن يلجأالمنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية.

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