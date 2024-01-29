وزير الرياضة يبحث سبل التعاون مع شركة چي ڤي للاستثمار لتوظيف الشباب

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماعه مع ممثلي شركة چي ڤي للاستثمار، سبل التعاون من خلال مبادرة "صنع" لتوفير مصانع للشباب ورائدي الاعمال بالاضافة الي تدريب الشباب وتوفير فرص عمل لهم، بالإضافة إلى دراسة اقامة منطقة مخصصة للصناعات الرياضية داخل مدينة طربول الصناعية.



كما بحث الجانبان - خلال الاجتماع - سبل توفير فرص تدريب ووظائف للشباب من خلال مبادرة "صنع" والتي تشجع علي دعم ريادة الأعمال في مصر و ودعم الانتاج المحلي والصناعات المحلية وذلك داخل مدينة طربول الصناعية.



وتناول الاجتماع أيضا دراسة إمكانية إنشاء مدينة متخصصة في الصناعات الرياضية والتي ستعد مركزًا لتصنيع وتطوير المعدات الرياضية، بما في ذلك الملابس والأحذية الرياضية والأجهزة الرياضية المتخصصة، والتي أيضا ستوفر بيئة مثالية للشركات المتخصصة في هذا المجال للعمل والاستثمار، مما يعزز التحول الصناعي في مدينة طربول ويوفر فرصًا اقتصادية جديدة.



كما تم مناقشة رعاية الشركة لمجموعة من الأنشطة الرياضية والشبابية خلال العام الحالي 2024، وتطوير عدد من مراكز الشباب ذات الكثافة العالية في إطار حرص الشركة في تطبيق اهدافها نحو مسؤوليتها المجتمعية.

