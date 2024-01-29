المشكلة في فيتوريا.. مدحت العدل: مش مصدوم من خروج المنتخب

علق الكاتب والسيناريست مدحت العدل، على خروج منتخب مصر من دور الـ 16 لبطولة أمم أفريقيا بعد الخسارة من منتخب الكونغو الديمقراطية.

وقال مدحت العدل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،:ة" أنا مش مصدوم من خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا".

وأضاف مدحت العدل:" روي فيتوريا يعتبر أغلى مدرب في بطولة أمم أفريقيا لكن نتائج المنتخب وشكل المنتخب كان سيئا".

وتابع مدحت العدل:" منظومة كرة القدم في مصر ليست صحيحة ولا يجب أن ننتظر نتائج إيجابية ".

وأكمل مدحت العدل: " لا ألوم على لاعبي منتخب مصر ولم يكن هناك خطة فنية ومنتخب مصر لا يوجد به نقص في المهارات أو الولاء والمشكلة في المدير الفني ".