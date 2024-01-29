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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المشكلة في فيتوريا.. مدحت العدل: مش مصدوم من خروج المنتخب

منتخب مصر
منتخب مصر

علق الكاتب والسيناريست مدحت العدل، على خروج منتخب مصر من دور الـ 16 لبطولة أمم أفريقيا بعد الخسارة من منتخب الكونغو الديمقراطية.

 

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 وقال مدحت العدل  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،:ة" أنا مش مصدوم من خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا".

 

 وأضاف مدحت العدل:" روي فيتوريا يعتبر أغلى مدرب في بطولة أمم أفريقيا لكن نتائج المنتخب وشكل المنتخب كان سيئا".

 

وتابع مدحت العدل:" منظومة كرة القدم في مصر ليست صحيحة ولا يجب أن ننتظر نتائج إيجابية ".

 

 وأكمل مدحت العدل: " لا ألوم على لاعبي منتخب مصر ولم يكن هناك خطة فنية ومنتخب مصر لا يوجد به نقص في المهارات أو الولاء والمشكلة في المدير الفني ".

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