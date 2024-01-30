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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي مع عائلات الرهائن الأمريكيين في البيت الأبيض.. اليوم

جاك سوليفان
جاك سوليفان

قال مسؤول بالإدارة الأمريكية إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيلتقي بعائلات الرهائن الأمريكيين في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.

وتتواجد العديد من عائلات الرهائن المحتجزين في غزة في واشنطن العاصمة الأسبوع الجاري، بما في ذلك رونين وأورنا نيوترا، والدا عمر نيوترا؛ روبي تشين، والد إيتاي تشين؛ عدي وياعيل ألكسندر، والدا إيدان ألكسندر؛ وليز نفتالي، عمة أبيجيل إيدان الكبرى، التي تم إطلاق سراحها كجزء من صفقة الرهائن في نوفمبر.

وقال مصدر مطلع على الاجتماع إن عائلات أخرى ليست في المدينة قد تتصل بالاجتماع.

ويأتي الاجتماع، الذي وصفه مسؤول الإدارة بأنه روتيني، في الوقت الذي كان فيه المفاوضون يعملون على تأمين صفقة أخرى لإطلاق سراح الرهائن. 

وذكرت شبكة سي إن إن في وقت سابق اليوم أنه تم الاتفاق على إطار واسع لإطلاق سراح الرهائن واحتمال وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس بين المفاوضين في باريس في نهاية هذا الأسبوع، وفقًا لمسؤول مطلع على المحادثات.

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