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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: كهربا غير مرحب بوجود أبوجبل في الأهلي

صدى البلد

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن رفض اللاعب كهربا انضمام الحارس أبو جبل النادي الأهلي.

وكتب عبر فيسبوك: “كهربا انضم الي فريق الغير مرحبين  أبو جبل  داخل  النادي الأهلي ، بعد انطلاق خناقة بين أبو جبل وكهربا  بسبب معاتبة كهربا لأبو جبل علي ضياع ضربة الجزاء التي شاطها  وعدم التصدي لصد أي ضربة جزاء من لاعبي فريق الكونجو الديمقراطية، والاكتفاء بالارتماء ناحية اليمين علي طول الخط”. 

وودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا من دور ثمن النهائي بعد خسارته أمام كونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في مفاجأة صادمة لجماهير الكرة المصرية.

 

 

وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الايجابى 1 / 1 بين منتخبى مصر والكونغو الديموقراطية، قبل أن يلجأ المنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية.

 

 

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