حكم بحبسها 3 سنوات .. صور وضعت نسرين طافش في مأزق.. شاهد

أثارت الفنانة نسرين طافش حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد قرار حبسها 3 سنوات أثر إتهامها في قضية شيكات بدون رصيد.

من جانب أخر تحرص الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورها والإطلالات التي تظهر بها.

تتعرض نسرين طافش في العديد من الأحيان إلي النقد بسبب إطلالتها الجريئة و الملفتة التي تظهر بها سواء فساتين السهرة أو الملابس الكاجوال.

تحرص نسرين طافش على تنسيق المجوهرات والأحذية والحقائب الفخامة و التي تجمل توقيع دور الأزيا العالمية.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد نسرين طافش على تسريحات الشعر وصيحات المكياج الغير مبالغ فيها التي تكشف عن جمالها.

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش