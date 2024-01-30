حكم بحبسها 3 سنوات .. صور وضعت نسرين طافش في مأزق.. شاهد

أثارت الفنانة نسرين طافش حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد قرار حبسها 3 سنوات أثر إتهامها في قضية شيكات بدون رصيد.
من جانب أخر تحرص الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورها والإطلالات التي تظهر بها.
تتعرض نسرين طافش في العديد من الأحيان إلي النقد بسبب إطلالتها الجريئة و الملفتة التي تظهر بها سواء فساتين السهرة أو الملابس الكاجوال.
تحرص نسرين طافش على تنسيق المجوهرات والأحذية والحقائب الفخامة و التي تجمل توقيع دور الأزيا العالمية.
ومن الناحية الجمالية، تعتمد نسرين طافش على تسريحات الشعر وصيحات المكياج الغير مبالغ فيها التي تكشف عن جمالها.