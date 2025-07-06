الوطنية للإنتخابات: موسم انتخابات مجلس الشيوخ بدأ في يوليو الحالي وينتهي بسبتمبر المقبل بإعلان النتيجة

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن موسم انتخابات مجلس الشيوخ بدأ في يوليو الحالي وينتهي بأقرار النتيجة سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن هناك 236 مرشح تقدموا باوراقهم لخوض انتخابات الشيوخ منذ بدء تلقي الطلبات أمس.

وقال أحمد بنداري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أنه تم تجهيز كل المقرات بالأجهزة والكاميرات وهناك بث مباشر من داخل المقرات، لمتابعة ما يحدث داخل المقرات لحظة بلحظة.

مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة وفّرت برنامجًا إلكترونيًا موحدًا يتيح متابعة لحظية لكافة الأوراق المقدمة من المرشحين، ما يسهم في تعزيز الشفافية والدقة في الإجراءات، ويمنح الهيئة سيطرة كاملة على منظومة التقديم في كل محافظة.

