مبادرة "نورة" لتمكين الفتيات تخطف أنظار زوار معرض الكتاب بجناح "القومى للمرأة"

تشارك مبادرة نورة التابعة للمجلس القومي للمرأة، والتى تم إطلاقها تحت رعاية حرم رئيس الجمهورية، ضمن الأنشطة التى يشملها الجناح الخاص بالمجلس فى الدورة الـ٥٥ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٤، الذي يقام هذا العام تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة "، خلال الفترة من ٢٤ يناير حتى ٦ فبراير ٢٠٢٤ بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وتناولت ورشة التدريب الخاصة بمبادرة نورة فى جناح المجلس، تدريب الفتيات على الرسم على الخزف والشنط وهو ما شهد تفاعلاً منذ بداية اليوم، حيث شهد جناح المجلس إقبالاً من الفتيات والسيدات ورغبتهن فى المشاركة فى الورشة التعليمية بشكل متميز.

وقد شهدت الورشة التعليمية للرسم عقد أكثر من جلسة تدريبية وذلك نتيجة الإقبال المتزايد على جناح المجلس من الفتيات والسيدات والتى خطفت الأنظار بشدة من جانب زوار المعرض، الذين أبدوا إعجابهم الشديد بتلك الرسومات.

وشاركت الفتيات والسيدات من خلال الرسومات على الخزف والرسومات على الشنط، حيث تسابقت الفتيات من أجل المشاركة فى هذا النشاط الذى يعكس أهمية هذه المبادرة التى تهدف إلى بناء قدرات وتمكين الفتيات في مصر.