حماس: نقدر موقف مصر من رفضها إعادة احتلال محور فيلادلفيا

أعرب إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن تقديره لموقف مصر من رفضها إعادة احتلال محور فيلادلفيا، مؤكدا أن هذا الموقف يتطابق مع موقف شعبنا ومقاومته في رفض أي تواجد للاحتلال على الحدود الفلسطينية المصرية وأي خطط للتهجير.

وقال هنية في تصريحات له : المبررات التي ساقتها بعض الدول لتعليق مساهماتها في وكالة الأونروا هي مبررات واهنة ولا تستند الى أي أدلة غير ما يقدمه الاحتلال من مبررات واهية ودعاية مكشوفة.

وأشار إلى أن هذه المواقف تدل على وجود سياسة ممنهجة لدى هذه الدول لمؤازرة الاحتلال من خلال التجويع والحصار لشعبنا بدلا من الاستجابة للقرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية.