تفاصيل أحدث تعاون لشركة المصرية للاتصالات «we» فى القطاع العقارى

تعاقدت شركة MG Developments مع الشركة المصرية للاتصالات “we” لتقديم الخدمات والأنظمة الذكية بمشروعاتها المتنوعة في السوق العقارية، وتوفير أحدث الخدمات التكنولوجية المتكاملة للمدن الذكية لمشروعات لافيدا وبلو بلو وهيدكوارتر بيزنس HQ.

وتتنوع هذه المشروعات ما بين سكنى وسياحى وتجارى إدارى، وذلك ضمن خطة الشركة لتطوير وإدارة مشروعاتها وفق أحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية، وبما يعزز تفوق الشركة في المنافسة القوية بالسوق العقاري المصري.

ووقع التعاقد كل من آية الشناوي، رئيس القطاع التجاري بشركة MG Developments، ومحمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية للشركة المصرية للاتصالات، بحضور مسئولي كلا الشركتين.

من جانبها، قالت آية الشناوي، رئيس القطاع التجاري بشركة MG Developments، إنه تم التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات “we” لتصبح مزود الخدمات الذكية للشركة في مشروعاتها.

وأضافت “الشناوي”: “اخترنا الاعتماد على الشركة المصرية للاتصالات “we” نظرا لما لها من تاريخ عريق فى تقديم خدمات الاتصالات بمستوى عالٍ من الجودة والكفاءة مدعومة ببنية تحتية ضخمة وخبرات كبيرة”.

وأوضحت أنه بموجب هذا التعاقد ستقوم الشركة المصرية للاتصالات“We” بتقديم خدمات الـTriple–play، والتى تشمل خدمات إنترنت تشاركية (shared internet) فائقة السرعة تصل إلى 200 ميجا بايت فى الثانية وخدمات الـ IPTV، وستوفر كل القنوات المفتوحة لجميع وحدات المول من بدء التعاقد، وبالنسبة لبعض القنوات المشفرة مثل Bein& OSN فإن الشركة المصرية للاتصالات بصدد الانتهاء من التعاقد مع هذه الشركات لتقديمها لعملاء المولات والبيزنس بارك فى القريب العاجل، بالإضافة إلى خدمات التليفون الأرضي لكل عملاء المول.

من جانبه، قال محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات: "سعيد بهذا التعاون مع شركة إم جي للتطوير العقاري، والذي يؤكد قدرة الشركة على كسب ثقة المزيد من شركات التطوير العقاري، مع ما تمتلكه من خبرات واسعة في خدمة العملاء وقدرات تقنية فائقة تمكنها من توفير أعلى مستوى من خدمات الاتصالات المتكاملة التي تضمن تلبية احتياجات العملاء".

وأضاف: "لدينا هدف واضح وهو تحقيق رضا عميلنا المشترك، وضمان حصوله على خدمات اتصالات فائقة وذكية تواكب تطلعاته المتطورة".