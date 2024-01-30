27 ألف شهيد في غزة وفقدان الاتصال بطاقم إسعاف توجه لإنقاذ طفلة

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى قرابة الـ27 ألف شهيد، ارتقوا في أوضاع مأساوية إما بالقصف الجوي أو الغارات بسببها المباشر أو نتيجة انهيار المنازل عليهم.

وذكرت الوزارة أن عدد الضحايا وصل إلى 26.751 شهيدا و65.636 جريحا، في حصيلة إجمالية تتجاوز الإثنين وتسعين ألف شهيد ومصاب.

ولم تذكر الوزارة في هذا الحصر الرقمي أعداد المفقودين الذين يزيدون عن ال 8 آلاف مايعني أن العدد يتجاوز المائة ألف ضحية ما بين مفقود وشهيد ومصاب.

يأتي ذلك فيما قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه فقد الاتصال بطاقم إسعاف ذهب لإنقاذ طفلة منذ 18 ساعة ولم يعد حتى اللحظة.