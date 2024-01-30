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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الإطفاء والإخلاء وتأمين بيئة العمل.. ندوة توعوية بـ جامعة الدلتا التكنولوجية

الحماية المدنية
الحماية المدنية والإطفاء والإخلاء وتأمين بيئة العمل

نظمت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك ندوة توعوية  للتعريف بمبادئ الحماية المدنية والإطفاء والإخلاء وتأمين بيئة العمل بالتعاون مع ادارة الحماية المدنية؛، وذلك بفرع الجامعة بمدينة السادات.

يأتى ذلك فى اطار سلسلة من الندوات والأنشطة الوقائية والصحية التي تنظمها الجامعة خاصة وانها افتتحت وحدة لإدارة الازمات والكوارث والتى تهدف إلى زيادة نشر الوعى لدي كافة أفراد المنظومة التعليمية،وتوفير وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتقويم المخاطر والكوارث المحتملة وإعداد خطط لمواجتها،والتى من شأنها تحقيق حياة خالية من المخاطر.

تناولت الندوة دور الحماية المدنية، واقسامها، كيفية التصرف عند حدوث الحرائق ،بالإضافة الى استراتيجية الإطفاء وكيفية استخدام اجهزة الإطفاء بأنواعها المختلفة، وكيفية اتخاذ رد الفعل الأمثل والتصرف السليم في حالات المخاطر وذلك حفاظاً علي الأرواح والمنشآت.

ومن جانبه، أكد الدكتور عربى كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية  ،ان تحقيق الأمن والسلامة لكافة الأفراد والمنشآت داخل الحرم الجامعي يمثل واحدًا من أبرز الأهداف التي تحرص الجامعة علي الإهتمام بها ومتابعة أحدث الأنظمة المتبعة لتطبيقها علي النحو الأمثل، داعيًا الى ضرورة نشر ثقافة الحماية المدنية والتعريف بآليات مكافحة الحرائق والإجراءات السليمة لمحاصرتها والتقليل من مخاطرها؛ لضمان توفير بيئة عمل صحية وآمنة.

 

"مبادئ الحماية المدنية والإطفاء والإخلاء وتأمين بيئة العمل" ندوة توعوية بجامعة الدلتا التكنولوجية 
"مبادئ الحماية المدنية والإطفاء والإخلاء وتأمين بيئة العمل" ندوة توعوية بجامعة الدلتا التكنولوجية 
"مبادئ الحماية المدنية والإطفاء والإخلاء وتأمين بيئة العمل" ندوة توعوية بجامعة الدلتا التكنولوجية 
جامعة الدلتا التكنولوجية ندوة توعوية مبادئ الحماية المدنية والإطفاء مبادئ الحماية المدنية والإطفاء والإخلاء الحماية المدنية تأمين بيئة العمل السادات

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