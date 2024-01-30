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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل رفض مهند لاشين تسديد ركلة الجزاء أمام الكونغو؟.. حتحوت يكشف الحقيقة

مهند لاشين
مهند لاشين

كشف الإعلامي هاني حتحوت مفاجأة تتعلق بمسألة رفض مهند لاشين، لاعب منتخب مصر، تسديد ركلة الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، التي تسببت في إقصاء منتخب مصر من كأس أمم أفريقيا 2023.

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وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن «مهند لاشين لأنه أهدر ركلة جزاء خسرت منتخب مصر نهائي كأس أمم أفريقيا الماضية، حيث سجل ركلة جزاء في مباراة الدور نصف النهائي، وأهدر في المباراة النهائية عندما جاء الدور على مهند لاشين نظر إليه اللاعبون ليذهب لتسديد ركلة جزاء وهو نظر إلى أبو جبل وأشار له إذا كان سيسدد هو ركلة الترجيح، فأشار إليه محمد أبو جبل بإشارة تمام سأسدد الركلة».

وأضاف حتحوت أن «مهند لاشين لم يرفض أن يُصوّب ركلة الترجيح، ولكن هو منح أبو جبل الفرصة ليسدد هو ركلة الترجيح بدلًا منه، إلا أنه لم يرفض أن يسدد ركلة الترجيح بحسب المعلومات التي وردت إلينا».

وتابع حتحوت أن في ذلك الأوقات ليس كل اللاعبين لديهم القدرة على تحمل تسديد ركلة ترجيح في مثل هذا التوقيت من المباراة.

مهند لاشين مصر الكونغو

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