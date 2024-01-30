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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فى موسمه.. 10 فوائد لتناول عصير البرتقال

عصير البرتقال
عصير البرتقال

يفضل الكثير من الأشخاص تناول عصير البرتقال، ويجهل البعض فوائده المميزة عن باقي أنواع الفاكهة، لذلك نستعرض العديد من الفوائد الصحية، إليك عشر فوائد لتناول عصير البرتقال، بحسب ما نشره موقع إكسبريس .

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10 فوائد لتناول عصير البرتقال

غني بفيتامين C: يحتوي عصير البرتقال على نسبة عالية من فيتامين C، وهو مضاد للأكسدة القوي يعزز جهاز المناعة ويحمي الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة.

تعزيز الصحة القلبية: تحتوي البرتقال على مركبات مثل الفلافونويدات والبوتاسيوم التي تعمل معًا على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل مخاطر الأمراض القلبية.

تحسين هضم الطعام: بفضل احتوائه على الألياف الطبيعية، يساعد عصير البرتقال على تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، مما يساعد على منع الإمساك وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

تحسين صحة الجلد: فيتامين C الموجود في عصير البرتقال يساهم في ترطيب الجلد وتعزيز إنتاج الكولاجين، مما يساعد في الحفاظ على صحة البشرة وتأخير ظهور علامات الشيخوخة.

تعزيز صحة العين: يحتوي عصير البرتقال على مضادات الأكسدة مثل الكاروتينويدات والزياكسانثين التي تساعد في الحفاظ على صحة العين والحد من مخاطر الأمراض المرتبطة بالعين مثل التصبغ الماكولي.

تعزيز امتصاص الحديد: فيتامين C الموجود في عصير البرتقال يعزز امتصاص الحديد غير النباتي في الجسم، مما يساعد في علاج فقر الدم وتحسين مستويات الحديد في الدم.

ترطيب الجسم: يحتوي عصير البرتقال على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في ترطيب الجسم والحفاظ على توازن السوائل.

تحسين وظائف الدماغ: بفضل مضادات الأكسدة والمركبات النباتية الموجودة في عصير البرتقال، يمكن أن يساهم في تحسين وظائف الدماغ والذاكرة والتركيز.

دعم صحة الجهاز المناعي: يحتوي عصير البرتقال على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والمعادن والمضادات الأكسدة، والتي تساهم في تعزيز صحة الجهد كانت تسع فوائد لتناول عصير البرتقال. ها هو الفائدة العاشرة:

تعزيز الشعور بالانتعاش: يحتوي عصير البرتقال على نكهة منعشة وطعم حلو، مما يساهم في تحسين المزاج وزيادة الطاقة، قد يكون تناول كوب من عصير البرتقال في الصباح أو خلال فترة الاستراحة يوفر دفعة من الانتعاش والنشاط.

تذكر أنه بالرغم من فوائد عصير البرتقال، يجب استهلاكه بشكل معتدل ومتوازن كجزء من نظام غذائي صحي ومتنوع، قد يكون من الأفضل استهلاك الفاكهة الطازجة بدلاً من عصير البرتقال للاستفادة من الألياف الكاملة والفوائد الغذائية الأخرى التي تقدمها، كما يُنصح بالتشاور مع أخصائي التغذية إذا كان لديك أي مشاكل صحية أو قيود غذائية خاصة.

عصير البرتقال فوائد لتناول عصير البرتقال 10 فوائد لتناول عصير البرتقال تحسين هضم الطعام تحسين صحة الجلد تعزيز صحة العين تعزيز امتصاص الحديد ترطيب الجسم تحسين وظائف الدماغ تعزيز الشعور بالانتعاش فوائد عصير البرتقال تعزيز صحة الجهد

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