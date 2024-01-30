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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الرعب يسيطر على جامعة جورجيا.. خفافيش تغزو مساكن الطلاب

صدى البلد

عاد مئات الطلاب في جامعة جورجيا الأمريكية إلى مساكنهم الجامعية مع بداية الفصل الدراسي الربيعي ليجدوا أنفسهم في مواجهة كابوس غزو جماعي للخفافيش، لمساكنهم الطلابية.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، منذ أكثر من أسبوعين، لاحظ الطلاب المقيمون في سكن Ogelthorpe House، القريب من الحرم الجامعي الرئيسي في أثينا، جورجيا، عشرات الخفافيش الضخمة تعلق على أبواب غرفهم وتحتل بواسطات السلالم.

 انتشرت صور على الإنترنت، تُظهر المخلوقات المتدلية بأسنان حادة وأجنحة جلدية، ما أثار الخوف والاشمئزاز بين الطلاب.

تدعي إدارة الجامعة أنها اتصلت على الفور بشركة مكافحة الآفات لإزالة الخفافيش بطريقة إنسانية، والتي تم اكتشافها لأول مرة في 14 يناير وهي من الأنواع المحمية في ولاية جورجيا. 

يعتقد مسؤولو الجامعة أن الخفافيش دخلت السكن، حيث يدفع الطلاب ما يصل إلى 3000 دولار في الفصل الدراسي للإقامة، من خلال شقة بنتهاوس تقع على سطح المبنى وعبر غرفة آلات بها غلايات.

صرحت ليندا كاسبر، المديرة التنفيذية لسكن الجامعة، لشبكة Fox5: "نعتقد أنهم كانوا يدخلون عبر تلك المساحة ثم يصلون إلى  السلالم من خلال ذلك الفتحة". 

و تفاقم الوضع لدرجة اضطرت معها إدارة الجامعة في مرحلة ما إلى إغلاق بواسطات السلالم بالكامل، بحسب تقرير من Atlanta News First.

أثار حدث غزو الخفافيش مخاوفًا وقلقًا شديدًا بين الطلاب، خاصة بالنظر إلى تكلفة السكن المرتفعة. وطالب البعض بإجراءات وقائية وفحص أعمق للمبنى لمنع تكرار الغزو. 

كما أبرزت الحادثة ضرورة التعامل الحذر مع الحيوانات المحمية مع الحفاظ على صحة وسلامة السكان.

الطلاب جامعة جورجيا غزو جماعي للخفافيش خفافيش

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