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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يوفر دعم الذكاء الاصطناعي.. أكبر تحديث في تاريخ آيفون

ios 18
ios 18

كشف العديد من الخبراء التقنيين استعداد شركة آبل الأمريكية  للكشف عن أكبر تحديث لنظام iOS في تاريخها، والذي قد يوفر دعم الذكاء الاصطناعي لأجهزة آيفون لأول مرة.

وبحسب موقع “تك رانش” التقني، ستعلن آبل عن تحديث iOS 18 في مؤتمر المطورين العالمي القادم في يونيو، والذي سيدمج نماذج اللغات الكبيرة والذكاء الاصطناعي في تطبيقات iWork.

كما سيدعم مساعد آبل الشخصي الشهير Siri وكذلك تطبيق الرسائل الذكاء الاصطناعي، بحيث يكون التحديث التجريبي الأول من iOS 18 متوفراً في يوليو القادم، على أن تصدر النسخة النهائية مع الكشف عن آيفون 16.

ومن المتوقع أن يتيح تحديث iOS 18 قوائم تشغيل تلقائية تعمل بالذكاء الاصطناعي لتكوين قوائم الأغاني الموصى بها.

وهناك تفسيرات لهذه النقلة التي ستحدثها آبل بسبب تراجع مبيعات آيفون 15 بنسبة 4% عن شقيقه الأكبر آيفون 14، والسبب في ذلك هو تأخر آبل بعد مرور عامين على انتشار ChatGPT، حيث سبقتها كل من أمازون ، مايكروسوفت، جوجل، وأحدثهم سامسونج، الأمر الذى يشكل خطرا على الصانع الأمريكي الذي عرف عنه الريادة في صناعة التكنولوجيا الاستهلاكية.

يذكر أن هناك تسريبات حول عمل آبل على روبوت الذكاء الاصطناعي "Apple GPT"، لكن لا توجد تأكيدات على ميعاد ظهوره للنور.

iOS آبل iOS 18 Siri iWork

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