سفيرة الدومينيكان تقدم أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية

قدمت السفيرة إيست رومان مالدونادو اليوم نسخة من أوراق اعتمادها كسفيرة فوق العادة ومفوضة لجمهورية الدومينيكان لدى جمهورية مصر العربية، إلى السفير نبيل حبشي، مساعد وزير الخارجية للمراسم بوزارة الخارجية.

وخلال مراسم تسليم نسخة من اوراق اعتمادها، أكدت السفيرة رومان مجددًا التزام جمهورية الدومينيكان بتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من خلال الحوار والتعاون، بهدف زيادة التبادل الثقافي وتشجيع التجارة والاستثمار بين البلدين، كما أشارت إلى أهمية العلاقات الثنائية والعمل المشترك من أجل مزيد من التقارب بين بلدينا.

وأكدت رومان، وهي تعمل بالدبلوماسية منذ أكثر من 30 عامًا بحكومة جمهورية الدومينيكان، مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين، كما انه في 30 ديسمبر، تم الاحتفال بمرور 63 عامًا على الصداقة بين البلدين.

حضر الحفل السفيرة ريهام عمار، نائب مدير المراسم، وكينيا ليرانزو، الوزيرة المفوضة بسفارة الدومينيكان بالقاهرة.