أخفت وجهه| ماذا قال الجمهور بعد ظهور نجل جوري بكر؟.. وهذا عملها الجديد

نشرت الفنانة جوري بكر صورا لها برفقة ابنها وحرصت على عدم إظهاره لمتابعيها.

جوري بكر

جوري بكر ومولودها الأول

شاركت جوري الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "قمر، الله يحميه ويحفظه، ربنا يخلهولك، عروسة باربي، ما شاء الله".

آعمال جوري بكر

ولا سيما أن الفنانة جوري بكر

تشارك بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "صدفة" بطولة الفنانة ريهام حجاج، ومسلسل "مسار إجباري" بطولة أحمد داش والمقرر عرضهما خلال موسم رمضان المقبل.

حياة جوري الشخصية



ولدت الفنانة جوري بكر 14 أكتوبر 1988، في محافظة الإسكندرية، ثم انتقلت إلى دبي منذ خمسة أعوام بعدما أنهت دراستها بكلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون وعملت بأكثر من عمل في الإمارات ولكنها اتجهت إلى مجال الإعلام وبدأت العمل في شركات الدعاية عارضة أزياء ومن ثم موديل في أحد الكليبات ومن ثم عملت مذيعة في قناة زي تي في، احتفلت جوري في مارس الماضي 2023، بحفل بزفافها على رجل الأعمال رامي أحمد، وهو أحد أهم رجال الأعمال في مصر ومن خارج الوسط الفني، وفضلت إقامة تلك الليلة بأحد فنادق محافظة الإسكندرية بعيدًا عن أعين الصحافة، تفاعل الجمهور مع حفل زفاف جوري بكر الذي وصفه البعض بأنه غير مكلف، نظرًا لتفاصيله الدقيقة وفستانها الأنيق، وغيرها من التفاصيل التي استغنت عنها على عكس الكثير من نجمات الوسط الفني، من أجل الابتعاد عن الأضواء.

جوري بكر

مسيرة جوري بكر الفنية



دخلت جوري بكر إلى مجال التمثيل سنة 2020 من خلال عدة مسلسلات مصرية ناجحة أبرزها مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان وليه لأ بطولة أمينة خليل، قبل أن تحقق شهرة عربية واسعة من خلال المسلسل المصري الناجح جعفر العمدة بطولة محمد رمضان وإخراج محمد سامي والذي تربع على عرش الدراما العربية عام 2023، وعن حبها للتمثيل كشفت جوري في تصريحات تليفزيونية، أنها تعلقت بهذا المجال منذ طفولتها، إذ أنها اعتادت الوقوف أمام المرآة في طفولتها، واستخدام أدوات الماكياج الخاصة بوالدتها لعمل الشخصيات المختلفة، "لحد ما نزل مسلسل سارة للفنانة حنان ترك، وفضلت أقلدها، وكانت ماما تجيب بيوت العمارة كلها تقولهم تعالوا شوفوا شيماء بتعمل إيه، ابتديت أقلد أي مشهد".