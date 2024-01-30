توصيات اجتماع الجمعية العلمية لكليات الآداب باتحاد الجامعات العربية

عقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، اجتماع الهيئة العموميّة التّاسع عشر للجمعيّة العلميّة لكلّيّات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتّحاد الجامعات العربيّة.

قال الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية إن علاقته بالجامعة ممتدة عبر سنوات، وأن جامعة عين شمس تعد من الجامعات المتميزة علي المستوي المحلي والإقليمي والعالمي من ناحية التميز العلمي والأكاديمي، حيث تحتضن الجامعة جمعية القياس والتقويم التابعة لاتحاد الجامعات العربية، كما أن جامعة عين شمس تقوم بنشاط مكثف في مختلف أنشطة الجمعية.



وألقى الضوء علي اتحاد الجامعات العربية الذي أنشئ بقرار من جامعة الدول العربية من ٢٧ جامعة عربية في البداية، موضحا أنه أصبح لدينا الآن ٤٥٠ جامعة.

وأشار إلي دور اتحاد الجامعات العربية الذي نحتفل بمرور ٦٠ عاما علي إنشائه والمجالس الملحقة به ودورها، ورسالة الاتحاد المتمثلة في العمل على أن تكون العربية لغة التعليم في الجامعات، مع الاهتمام باللغات الحية والسعي لتوحيد تعريف المصطلحات العلمية والاهتمام بالترجمة.



وجاءت توصيات الاجتماع:

تشجيع إنشاء مراكز البحوث ودعم إجراء البحوث العلمية المشتركة وتبادل نتائجها والعناية بالبحوث التطبيقية وربط موضوعاتها بخطط التنمية العربية الاقتصادية والاجتماعية.

توثيق التعاون بين الجامعات العربية وتنسيق الجهود فيما بينها ومع الجامعات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة وخاصة فيما يساير مستجدات العصر وتقنيات التعليم وأنماطه الحديثة.

دعم عمليات تطوير أداء الجامعات العربية واستقلالها وتأكيد الحرية البحثية والأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس فيها وحماية حقوقهم وتقوية أواصر التعاون بينهم.

دعم وتحفيز التميز والإبداع وتشجيع الأنشطة الطلابية المشتركة بين الجامعات العربية.

التعاون لضبط جودة التعليم الجامعي والعالي وضمان نوعيته والسعي لتحقيق الاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة عن الجامعات العربية.

كما نوه ببعض الإنجازات ومنها إطلاق التصنيف العربي للجامعات وانشاء منصة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات العربية، إلي جانب مجموعه كبيرة من الاتفاقيات الدولية منها الأوروبية، الأمريكية ، الصينية، الآسيوية والتركية.

وأشارت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى

أهمية التعاون العربي العربي، إلى جانب التعاون مع الجامعات العالمية- وما له من أبعاد كثيرة وأهمية كبيرة؛ لننطلق سويا الي آفاق جديدة، لافتة إلي أهمية وجود تصنيف خاص بالجامعات العربية الذي أتاح الفرصة لظهور الجامعات العربية وكذلك النشر باللغة العربية، والذي كان عائقا كبيرا أمام الجامعات العربية.



وأشارت إلى أن جامعة عين شمس تواصل تواجدها بقوة في مختلف التصنيفات العالمية، مضيفة ان كلية الآداب بجامعة عين شمس، هي كلية عريقة متميزة وولادة بها العديد من الأقسام التي تتميز بها والتي خرج من رحمها كليتي الاعلام والآثار.

وأوضح د. محمد العناقرة الأمين العام للجمعية أن الاجتماع التاسع عشر للجمعية العلمية لكليات الآداب، يهدف للوقوف على ما تم إنجازه منذ الاجتماع الأخير الذي نظمته الجمعية ، لاستشراف آفاق المستقبل، مضيفا أنه تحد ورغبة أكيدة في الاستماع إلى الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في دعم مسيرة الجمعية العلمية لكليات الآداب والارتقاء بها، وتمكينها من تحقيق رسالتها النبيلة وأهدافها السامية.

وأشار إلى تطلع الجميع لتعزيز أوجه التعاون بين كليات الآداب في الوطن العربي، وإلى تسهيل عملية التواصل بين المعنيين، وإلى تبادل الآراء وتنسيق الجهود لتحقيق عمل مشترك بين الكليات المشاركة لرسم ملامح الطريق الذي تنتهجه تلك الكليات، لإعداد الإنسان العربي القادر على تحمل مسؤولياته في خدمة الأمة، وتحقيق تطلعاتها نحو مستقبل مفعم بالأمل، فضلا عن طموح الجمعية إلى رفع مستوى التعليم، وتشجيع البحث العلمي، عن طريق تبادل الخبرات وعقد المؤتمرات والندوات والعمل على ربط البحوث التطبيقية ببرامج التنمية، وتكوين شبكة معلومات في مجالات اختصاص الجمعية.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع : المصادقة على اجتماع الهيئة العمومية الثامن عشر للجمعية العلمية لكليات الآداب المنعقد في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ وكذلك عرض محضر اجتماع اللجنة التتفيذية الذى عقد في جامعة الجنان بلبنان ١٨ و١٩ فبراير ٢٠٢٣.

وكذلك تم المصادقة على الموازنة المالية للجمعية لعام ٢٠٢٣، بالإضافة إلى المصادقة على التقرير الإدارى لعام ٢٠٢٣.