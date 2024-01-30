لأول مرة منذ 3 أسابيع.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يجتمع مع نتنياهو الخميس

قالت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، سوف يجتمع مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لأول مرة منذ 3 أسابيع يوم الخميس القادم.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، سيجتمع نتنياهو وزعيم المعارضة لتحديث الوضع الأمني ، للمرة الأولى منذ 10 يناير.

وكان لابيد قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة ستحصل على شبكة أمان لأي صفقة تعيد الأسرى الإسرائيليين إلى منازلهم.

وبحسب لابيد، فإن شبكة الأمان للصفقة هي "التزامنا تجاه المختطفين وعائلاتهم".

وقالت الصحيفة إن معنى إعلان لابيد هو أن حزب "يش عتيد" سيدخل الحكومة الإسرائيلية في المستقبل للمساعدة في تمرير الصفقة الأسرى مع حماس وسيبقى لفترة محدودة.