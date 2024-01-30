نائب بالشيوخ: الاقتصاد الوطني يواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية

أشاد النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، موضحا أن تركيز الحوار على الجانب الاقتصادي بشكل أعمق يسهم فى الخروج بتوصيات تساعدنا على الخروج من عنق الزجاجة.

التحديات الداخلية والخارجية

وأضاف" البدري" فى تصريحات له، أن الاقتصاد الوطني يواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية، والتي تسببت فى بطء عجلة الانتاج وارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، منوها: أصبحنا بحاجة لحوار اقتصادي بحت يضم خبراء اقتصاديين وعلماء فى هذا المجال يضعون خارطة طريق اقتصادية لحل الأزمة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاجراء حوار وطني اقتصادي واستئناف جلسات الحوار الفعلية بمحاوره الثلاثة، تعكس مدى حجم الاهتمام الذي توليه الدولة للحوار الوطني، وما يخرج عنه من توصيات.

وأشار إلى أن استكمال جلسات الحوار الوطني، فى الفترة الراهنة، سيكون أكثر فاعلية وعملية، وإشراك كافة فئات المجتمع من أجل مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية الراهنة.