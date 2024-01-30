وان بلس تطلق رسميًا هاتفها Nord N30 SE 5G للفئة المتوسطة

تخطو شركة OnePlus وان بلس خطوة أخرى إلى السوق بإصدار هاتفها Nord N30 SE 5G، والمخصص للفئة المتوسطة، حيث يحتوي الهاتف على بطارية كبيرة ومعالج قوي يدعم شبكة 5G ويقدم أداءً كافيًا للتطبيقات الأساسية والألعاب.

ويأتي هاتف Nord N30 SE 5G مع شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع LTPS LCD قياس 6.72 بوصة، بجودة عرض +Full HD ودقة تبلغ 2400 × 1080 بكسل، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب الهاتف.

ويقدم هاتف Nord N30 SE 5G كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، كما يحتوي الهاتف على كاميرا بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 مع تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل.

ويعمل هاتف Nord N30 SE 5G بمعالج من نوع MediaTek Dimensity 6020 SoC من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية، مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G57 MC2، ويضمن المعالج أداءً كافيًا للاستخدام المنتظم للتطبيقات والألعاب.

ولكن ستحتاج الألعاب ذات الرسومات المتطلبة إلى تعديلات في الإعدادات لتعمل بسلاسة، ولكن لا يزال بإمكانك الاستمتاع ببعض ألعاب المعركة الملكية الأساسية بحسب موقع GizChina.

ويحتوي هاتف Nord N30 SE 5G على بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، ومنفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 OTG، وشبكة Wi-Fi 5 مزدوجة النطاق، وBluetooth 5.3، وNFC.