رئيس جامعة الأزهر لطلاب الصيدلة: نعول عليكم في تقدم صناعة الدواء المصرية

رحب الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر بطلاب وطالبات كليات الصيدلة بالجامعات المصرية المشاركين في مؤتمر (خطوة على الطريق) والذي تستضيفه كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة في نسخته ال (16) والمقدم من الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة والذي يعد أحد أكبر المؤتمرات المحلية السنوية، التي تهدف إلى تطوير طالب الصيدلة في مجالات العمل المختلفة، ويعزز نمو المهارات الأساسية التي يحتاجها سوق العمل في الوقت الحالي.

واستعرض رئيس جامعة الأزهر جهود الجامعة وتميزها في مختلف التصنيفات العالمية، مشيرا إلى أن جامعة الأزهر هذا العام حصلت على المركز الأول في تصنيف التايمز العالمي للتعليم العالي على مستوى الجامعات المصرية، إضافة إلى ذلك فإن هناك 42 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس من أبنائها كانوا ضمن تقرير جامعة ستانفورد الأمريكية "العلماء الأكثر تأثيرًا في العالم" وأيضًا تتميز عن غيرها من الجامعات بوجود ست كليات للطب.

وحث رئيس جامعة الأزهر أبناءه من طلاب وطالبات كليات الصيدلة بجامعة الأزهر والجامعات المصرية بالجد والاجتهاد، قائلًا لهم: أنتم أمل المستقبل، ونحن نعول عليكم كثيرًا في تقدم ونهضة صناعة الدواء في مصر.

ونصح رئيس الجامعة الطلاب والطالبات بالإفادة من الخبرات الحياتية للأساتذة والاهتمام بها والبناء عليها؛ حتى نكون نافعين لديننا ووطننا.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعميد ووكلاء كلية الصيدلة بالقاهرة.

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