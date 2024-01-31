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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير عاجل لجميع مستخدمي أندرويد.. تجنب تنزيل هذه التطبيقات

تحذير عاجل لجميع
تحذير عاجل لجميع مستخدمي أندرويد

تقوم جوجل بتوسيع رسائل التحذير بشأن تحميل التطبيقات الضارة وكذلك تطبيقات الطرف الثالث  إلى الهواتف الذكية، مع تسليط الضوء على المخاطر التي تنطوي عليها. 

 

وتحذر جوجل المستخدمين من أن تحديث التطبيقات من مصادر عشوائية قد يغير الوظائف ويتسبب في فقدان الميزات، وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين الطبيعة المفتوحة لنظام أندرويد وسلامة المستخدم من خلال معالجة مخاطر الأمان والخصوصية المحتملة المرتبطة بتنزيل التطبيقات من مصادر عشوائية تابعة لجهات خارجية.


وكانت جوجل دائمًا حذرة بعض الشيء بشأن التحميل الجانبي للتطبيق، ومع تحديث Android 14، قدمت جوجل رسائل تحذيرية جديدة تخبر المستخدمين بالمخاطر المحتملة التي تنطوي عليها عند تنزيل أحد تطبيقات جوجل المحدثة من مصادر أخرى غير متجر جوجل بلاي. 

 

ومع ذلك، وفقًا لتقرير حديث صادر عن Android Headlines، تعمل جوجل على توسيع رسالة التحذير هذه لتشمل جميع أجهزة أندرويد الأخرى بالإضافة إلى تطبيقات الطرف الثالث.

 

وفقًا للتقرير، أبلغ العديد من المستخدمين أنهم يرون رسالة التحذير الجديدة على الهواتف الذكية عند تنزيل التطبيقات وتثبيتها من مصادر خارجية. 

 

وتسلط رسالة التحذير الجديدة من جوجل الضوء على المخاطر التي ينطوي عليها تثبيت التطبيقات من مصادر أخرى، وتنص المطالبة على أن تحديث التطبيقات من مصادر عشوائية أو متاجر التطبيقات قد يغير وظائف التطبيق. 

 

كما تحذر المطالبة المستخدمين من فقدان بعض الميزات الموجودة في الإصدارات السابقة عند تحميل التطبيقات من مصادر أخرى.


 

جوجل مستخدمى اندرويد التطبيقات الضارة تطبيقات الطرف الثالث أندرويد

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