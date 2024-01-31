بفستان جريء.. رشا مهدي تثير الجدل بظهورها عبر إنستجرام |شاهد

نشرت الفنانة رشا مهدي، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وأطلت رشا مهدي، مرتدية فستاناً طويلاً وأنيقاً باللون الأسود ذا تصميم بسيط وناعم، وتميز الفستان بتفصيلة الاوف شولدر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رشا مهدي، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت رشا مهدي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تلفت الأنظار.

وإليكم صور رشا مهدي