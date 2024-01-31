ببطارية 6000 مللي أمبير.. موتورولا تطلق «هاتفًا جبارًا» للشباب |اعرف المواصفات

أطلقت شركة موتورولا رسميًا هاتفها المميز Moto G24 Power المخصص للشباب مع عدد من الإمكانات الفائقة، أبرزها بطارية ضخمة سعة 6000 مللي أمبير في الساعة، وكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل.

وحصل هاتف Moto G24 Power على شاشة من نوع LCD عالية الدقة قياس 6.56 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم هاتف Moto G24 Power كاميرا مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف Moto G24 Power بمعالج من نوع MediaTek Helio G85 من إنتاج شركة ميديا تيك، وأحدث نظام تشغيل Android 14 ، مع ترقية واحدة مضمونة لنظام التشغيل و3 سنوات من التحديثات الأمنية.

ويحتوي هاتف Moto G24 Power على بطارية بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة، ومزودًا بشاحن بقوة 33 وات على الرغم من دعم الشحن بقوة 30 وات، ومنفذ من نوع USB-C ومكبرات صوت استريو ودعم Dolby Atmos.