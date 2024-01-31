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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيروح الاتحاد يعمل إيه.. شوبير يفتح النار على فيتوريا لهذا السبب

صدى البلد

وجّه الإعلامي أحمد شوبير رسالة غاضبة لمدرب منتخب مصر روي فيتوريا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب شوبير:"فيتوريا منزّل مهند لاشين في آخر دقايق من الشوط الإضافي الثاني، المنطقي إنك لما تعمل تغيير في الوقت ده يبقى علشان ركلات الترجيح، طب نبص لتاريخ مهند لاشين هنلاقيه مضيع قدام السنغال ولسه مضيّع مع بيراميدز، طب انت منزله يعمل إيه في الوقت ده! بقالنا سنة ونص كنا لما نتكلم على فيتوريا يقولك اوعى ده بيروح الاتحاد الساعة 8 الصبح بس محدش عارف كان بيروح يعمل إيه؟!" 

 

وكان قد ودّع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار، عقب الخسارة من الكونغو بركلات الترجيح.

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