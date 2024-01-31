عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد عددا من معارض السلع والهايبرات لمتابعة أسعار المنتجات ..صور

صدى البلد

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية على منافذ ومعارض بيع السلع الأساسية والاستراتيجية بالمحافظة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، والاطمئنان على توافر السلع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين فضلا عن أسعارها وجودتها للتخفيف على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، بالإضافة إلى تفقد مصنعين لتعبئة المواد  الغذائية لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الإنتاج .


بدأ المحافظ الجولة بتفقد عدد من السلاسل الغذائية الكبرى بمدن بنها ثم قليوب ثم القناطر الخيرية، وتأكد من توافر كافة السلع الغذائية التي تشملها مبادرة  رئيس مجلس الوزراء للتأكد من تلبية كافة احتياجات المواطنين.

 كما استفسر عن أسعار المنتجات الغذائية واللحوم والخضروات ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق .


وتجول محافظ القليوبية بتلك السلاسل واطمأن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، كما استمع من مسئولي المعارض عن اسعار السلع المقدمة للمواطنين مثل السكر والذي يتم توفيره بكميات كبيرة بسعر 27 جنيه للكيلو وكذلك الأرز والزيت بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأخرى والعدس، والمكرونة، والدقيق، والدواجن المجمدة وغيرها من المنتجات والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج.


والتقى محافظ القليوبية بعددٍ من المواطنين، وتحاور معهم للاطمئنان على جودة السلع المقدمة ومدى مناسبة الأسعار والكميات لاحتياجاتهم، واستمع إلى احتياجاتهم وطلباتهم وآرائهم في المنافذ والأسعار المطروحة مؤكدًا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات .


وخلال تفقده، كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتوسع في إقامة المعارض والشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن استمرار المرور الميداني على كافة المحال والمعارض القائمة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع، وكذا التنسيق مع الإدارات التموينية بالتشديد على كافة التجار وأصحاب السلاسل التجارية بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح لتعريف المواطنين بأسعار السلع .


وأكد محافظ القليوبية بأن إجمالي عدد المنافذ الحكومية بالمحافظة 497 منفذا، منها 52 جمعية استهلاكية و88 مجمع استهلاكي و318 منفذ جمعيتي، بالإضافة إلى 21 منفذا للشركة العامة لتجارة الجملة، و18 منفذ ثابت ومتنقل "تحيا مصر"، بالإضافة إلى 49 منفذ أهلي تنوعت ما بين شركات ومبادرات والغرفة التجارية بالقليوبية. 


وخلال جوله الهجان  تم  ضبط  ٢ تجار  يقومون  بيبيع  سلع غذائية أعلي من السعر المعلن  وعلي الفور وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر بذلك.


ووجه محافظ القليوبية، وكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية حفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين، مثمناً مبادرة تخفيض الأسعار والتي تستهدف تحقيق التوازن والإستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها الكثير من الدول.

القليوبية محافظ القليوبية معارض بيع السلع الأساسية السلاسل الغذائية الكبرى السلع الأساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مصر اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرات

أول رد فعل من عبدالله السعيد بعد محاولة إفساد صفقة انتقاله للزمالك

بعد التراجع عن ضمه.. نجم الأهلي السابق يرفض العودة ومحاولات لإقناعه

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

الحرارة صفر في هذه المناطق|الأرصاد: برد قارس وأمطار رعدية حتى هذا الموعد

التراجع عن ضم أبو جبل .. مفاجأة في الحارس البديل للشناوي في الأهلي

بعد خروج المغرب|إعلامي شهير يفتح النار على فيتوريا واتحاد الكرة.. فما السبب

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بنها : حريصون على الاستثمار فى خريجينا وتطوير الخدمات المقدمة للطلاب

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية

ضبط نصف طن سكر ولحوم مجهولة المصدر داخل مخزن بشبين القناطر

محافظ القليوبية يتابع إزالات الموجة 22 في مدينة الخصوص

محافظ القليوبية يتفقد مبادرة "خليك إيجابي" لطلاب المدارس بطوخ.. صور

محافظ القليوبية يتفقد رصف شارع الخليج المصري بالخصوص بتكلفة 6.5 مليون جنيه

نائب رئيس جامعة بنها يشهد فعاليات اليوم الثاني لملتقى كليات التربية النوعية

انطلاق مبادرة "خليك إيجابي" لرفع القمامة من الشوارع بطوخ ..صور

ترشيحاتنا

البيئة: بدء تنفيذ أكبر مجمع لإدارة المخلفات الصلبة باستثمارات 13.3 مليون دولار

بيان من السعودية والكويت في ختام زيارة الشيخ مشعل الأحمد للمملكة

مفاجأة بشأن تفاوض الأهلي مع فيتوريا قبل توليه تدريب المنتخب.. فيديو

تسجيل صوتي يكشف فرحة الفنان الروسي بحبس غادة والي.. فيديو

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

نجم الأهلي السابق: حسام حسن الأحق بتدريب المنتخب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنفضل أصحاب طول العمر.. صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

حالة نادرة.. ولادة أول تمساح أبيض في فلوريدا| كيف ذلك؟

6 فوائد لرقص السيدات لن تتخيليها

شاب يتفاجأ برسالة من والدته بعد وفاتها بالسرطان.. ماذا قالت؟

فيديو

باللغة العربية الفصحى.. نانسى عجرم تطرح أغنيتها الجديدة

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يرقصون بشكل هيستيري .. تعرف على السبب

مقطع فيديو لـ مطرب شهير يضرب زميله بالحذاء في بريطانيا.. شاهد

لتحقيق الربح.. قصة بيع ثلوج القطب الشمالي والمشتري دولة عربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ