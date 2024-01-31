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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سميحة أيوب: أشعر بالتقدير من الدولة.. وحصلت على أعلى تكريم

سميحة أيوب
سميحة أيوب

أعربت الفنانة سميحة أيوب، عن سعادتها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن احتفالية عيد الشرطة. 

وقالت الفنانة سميحة أيوب، في تصريحات لـ"صدى البلد"، “أشعر بالتقدير من الدولة المصرية، وكان آخرها موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي معي، وقبلها تدريس سيرتي في المناهج المصرية، كما أنني حصلت علي العديد من التكريمات، ومنها أكبر وسام وهو النيل”. 

وتابعت سميحة أيوب “لدي إحساس بأن الجميع يقدرني لأنني قدمت فنًا يحترم عقولهم، وهذا الأمر ليس وليد اليوم أو السنوات الماضية، ولكن من عمر السادسة عشرة”، موضحة “ووضعت علي عاتقي أن أقدم فنا يحترم المشاهد المصري والعربي، وحتي تشعر أسرتي بالفخر تجاهي، واحتراما للمشاهد”.  

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الجدير بالذكر أن آخر أعمال سميحة أيوب، هو فيلم “ليلة العيد” من بطولة يسرا ونجلاء بدر وهنادي مهني وريهام عبد الغفور ويسرا اللوزي. 

ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات؛ بسبب عدم تفهّم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المُثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

الفنانة سميحة أيوب الفنانة القديرة سميحة أيوب عيد الشرطة نجلاء بدر هنادي مهني

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