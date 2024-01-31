صحة للبحيرة: الكشف على 1000 مواطن خلال قافلة طبية مجانية

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية بوحدة الثامنة بذور بغرب النوبارية على مدار يومين ، وتم خلالها الكشف على ١٠٠٣ مواطنين مجانا ، من خلال وجود ٨ عيادات طبية .

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة عيادة الباطنة ٢٤٣ و عيادة الأطفال ٣٠٢ و الجراحة ١٣٠ و النساء ١٠٠ و تنظيم الأسرة ٧٤ و العظام ١٥٤ .

كما تواجد بالقافلة معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

يأتي ذلك في إطار الإرتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية لمواطني محافظة البحيرة وخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمة الصحية داخل القرى والعزب والنجوع لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم بالمجان.