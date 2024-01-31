تعرف على موعد عودة الشيبي للخضوع إلى التحقيقات في أزمة حسين الشحات

أعلن عامر العمايرة، الخبير التحكيمي، عن موعد عودة الشيبي، نجم بيراميدز ومنتخب المغرب، إلى مصر للمثول أمام التحقيقات.

وكتب العمايرة، من خلال حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك”: "‏بتوديع المنتخب المغربي كأس الأمم، يكون موعد عودة لاعب بيراميدز محمد الشيبى هو 24 ساعة عقب المباراة، يعنى الخميس 1 فبراير، وذلك للخضوع لتحقيق أمام لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى، أتمنى محامى الشحات يخاطب الإدارة التنفيذية للاتحاد ويسأل على الموعد المحدد للتحقيق مع اللاعب".

تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الأزمة بين الاتحاد واللاعبين، وقد أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم سابقًا عن تحويل ملف محمد الشيبي إلى لجنة الانضباط بعد مخالفته للوائح الاتحاد، واستعان اللاعب بالمحكمة الجنائية للحصول على حقوقه في إطار الأزمة المتعلقة بمباراة الأهلي وبيراميدز.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في سياق تصاعد الأوضاع بين الاتحاد واللاعبين المعنيين، وسنتابع لمعرفة المزيد من التفاصيل حال تطور الوضع.