مسئول تركي يكشف موعد زيارة بوتين إلى أنقرة

كشف مسئول تركي، أنه من المقرر أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تركيا في 12 فبراير المقبل، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

لم يتم الكشف عن جدول الأعمال أو الغرض المحدد للزيارة، ما يترك مجالا للتكهنات حول المناقشات والاتفاقات المحتملة.

وكانت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية قالت الاثنين، إنه من المتوقع أن تتم زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا في فبراير المقبل.

ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي تركي، أن زيارة الرئيس بوتين إلى تركيا تتوقف على جدول أعمال الرئيسين.

وسبق أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يعتزم لقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان بداية العام الحالي.

كما صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن الكرملين سيعلن على الفور مواعيد اللقاء بين الرئيسين.

وقال المصدر التركي الوكالة: "توقعاتنا هي شهر فبراير مبدئيا. لكن، بالطبع، كل شيء سيتوقف على جدول أعمال الرئيسين. التنسيق جار عبر القنوات الدبلوماسية".