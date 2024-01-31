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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

الإداري تقضي بقيد خريجي كليات الصيدلة بروسيا وتركيا بنقابة الصيادلة

صدى البلد

أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للنقابات المهنية ، عددا من الأحكام للقيد بسجلات الصيادلة بوزارة الصحة وجداول نقابة الصيادلة للصيادلة الحاصلين على بكالوريوس  الصيدلة من جامعات في روسيا وتركيا .  

أقام الدعاوى الدكتور هاني سامح المحامي و حملت أرقام ٤٤٤٧٢ و ٤٤٤٥٦ و٤١٦١٤ و ٤١٦٠٨ لسنة ٧٧ قضائية. 

وطالب مقيم الدعوى بإلغاء قرارات الجمعية العمومية للصيادلة وقرارات الحارس القضائي على نقابة الصيادلة ، برفض قيد صيادلة الخارج في حال زيادة فارق مجموع الثانوية العامة عن ٥% عن المقبول بتنسيق الجامعات الحكومية .

واستندت الدعوى الى صدور قرار رسمي من المجلس الأعلى للجامعات على معادلة الشهادة الحاصل عليها الطلبة خريجو كليات الصيدلة بالخارج بدرجة البكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات .

 استندت القضايا الى قرار رئيس الجمهورية بأن يُشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية .   

والمادة من قانون انشاء نقابة الصيادلة وفيها يقيد بالجدول العام كل من كان حاصلاً على درجة بالكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها .

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